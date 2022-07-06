Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak

Konya'da, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) yarın Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.



SAĞLIK-SEN'den yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları olarak tüm Türkiye'de iş bırakıyoruz. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesi nedeniyle Sağlık-Sen olarak 7 Temmuz'da tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakıyoruz" denildi.