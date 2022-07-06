Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak
SAĞLIK-SEN'den yapılan açıklamada, 'Sağlık çalışanları olarak tüm Türkiye'de iş bırakıyoruz. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesi nedeniyle Sağlık-Sen olarak 7 Temmuz'da tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakıyoruz' denildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Temmuz 2022 22:30
Konya'da, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin
ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) yarın Türkiye
genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.
SAĞLIK-SEN'den yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları olarak tüm Türkiye'de iş bırakıyoruz. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesi nedeniyle Sağlık-Sen olarak 7 Temmuz'da tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakıyoruz" denildi.Saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketine gönderildi Konya'da sağlık çalışanlarından Valiye alkışlı protesto RTÜK'ten Konya'daki doktora saldırı haberlerine yayın yasağı Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız