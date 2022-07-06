İlber Ortaylı: Doktor ve hemşirelere saldırı adet haline geldi
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Konya Şehir Hastanesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesine ilişkin, 'Doktor ve hemşirelere saldırı adet haline geldi. Saldırılar doğal bir kızgınlık veya bunalımla meydana gelen bir olay olmaktan çıktı. Bunların hepsi ahlak ve insanlık dışıdır.' ifadelerini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Temmuz 2022 22:58
Prof. Dr. Ortaylı, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
Doktor ve hemşirelere saldırı adet haline geldi. Saldırılar doğal bir kızgınlık veya bunalımla meydana gelen bir olay olmaktan çıktı. Bunların hepsi ahlak ve insanlık dışıdır. Bakanlık baştan aşağı sukutuhayal konusudur. Böyle giderse yakında hekimsiz ve hemşiresiz kalacağız.
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Doktor ve hemşirelere saldırı adet haline geldi. Saldırılar doğal bir kızgınlık veya bunalımla meydana gelen bir olay olmaktan çıktı. Bunların hepsi ahlak ve insanlık dışıdır. Bakanlık baştan aşağı sukutuhayal konusudur. Böyle giderse yakında hekimsiz ve hemşiresiz kalacağız.İlber Ortaylı (@ILBERORTAYLIGSU) July 6, 2022