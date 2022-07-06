Şehrin göbeğinde falçatalı dehşet

Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek tartışması sebebiyle çıktığı ileri sürülen tartışmada bir kişi, duvara yasladığı şahsı elindeki falçata ile tehdit etti. Bir süre konuşan şahıs, karşısındaki şahsın boğazını herkesin gözü önünde kesti. Aldığı falçata darbesinden sonra yaralı şahıs kaçmaya çalışırken, zanlı ise belindeki silaha sarıldı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti. Boğazından yaralanan ve kanlar içinde kalan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde zanlının duvara dayadığı şahsın boğazını kesmesi ve peşinden koşması yer alıyor.

Olayla ilgili ismi öğrenilemeyen zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.