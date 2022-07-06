Hatay'da otomobile silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Çankaya Mahallesi'nde Selçuk E'nin kullandığı 31 TZ 544 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda, otomobil sürücüsü Selçuk E. ve araçtaki Ebru O, Özcan E, Erdal E, Muzaffer E. ile çocuklar Bade O, Aras O. Araz O. ile Yeşim O. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Aynı otomobille İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen yaralılar, tedaviye alındı.

Yaralılardan Ebru O, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili şüphelilerden Koray K. gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan otomobil, hastane önündeki incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin hastane önünde tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.