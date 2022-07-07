7 Temmuz 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/311 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesi gereğince Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu;

- Başkanı Türker GÜRSOY,

- İkinci Başkanı Ali ERSOY,

- Üyesi Ender ŞENOL,

görevden alınmış,

- Başkanlığına Mehmet Akif EROĞLU,

- İkinci Başkanlığına Davut MENTEŞ,

- Üyeliğine Yusuf DİNÇ,

- Üyeliğine Mahmut GÜNGÖR, atanmıştır.

6 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI