7 Temmuz 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
7 Temmuz 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Temmuz 2022 03:05
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/311 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesi gereğince Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu;
- Başkanı Türker GÜRSOY,
- İkinci Başkanı Ali ERSOY,
- Üyesi Ender ŞENOL,
görevden alınmış,
- Başkanlığına Mehmet Akif EROĞLU,
- İkinci Başkanlığına Davut MENTEŞ,
- Üyeliğine Yusuf DİNÇ,
- Üyeliğine Mahmut GÜNGÖR, atanmıştır.
6 Temmuz 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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