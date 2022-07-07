Bakan Soylu: Cumhuriyet'in ikinci asrında kendimiz gibi yaşayacağız

Bakan Soylu, Türkiye Muhtarları El Ele Projesi Kapanış Programı'nda konuştu. Programa Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutan Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda muhtar katıldı. Bakan Soylu, ellerinden geldiğince muhtarlarla bir araya gelmeye çalıştığını aktararak, "Kimi zaman, işimizle ilgili, sahadaki problemlerimizi konuşuyoruz; kimi zaman, dünyadaki meselelerden, yüzyılımızın sorunlarından ve Türkiye'nin burada aldığı pozisyondan bahsediyoruz. Zaman zaman birlikte atabileceğimiz adımlardan söz ediyoruz, tecrübelerimizi paylaşıyoruz, muhtarlarımızın taleplerini doğrudan almaya ve çözmeye çalışıyoruz, en nihayetinde 'daha iyisini nasıl yaparız?' sorusuna yanıt arıyoruz" diye konuştu.

'MUHTARLARIMIZ DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIYA BÜRÜNDÜ'

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle muhtarların daha güçlü bir yapıya dönüştüğünü belirterek, "Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeliyle birlikte, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla attığımız bir dizi yenilikçi adımla birlikte, muhtarlarımız kamu yönetiminde, karar mekanizmalarında daha çok ve etkin şekilde yer almaktadır. Daha fazla inisiyatif sahibidir ve doğrudan merkezle iletişim halinde olan daha güçlü bir yapıya dönüşmüştür" dedi.

'İHTİYAÇLARI BELİRLEDİK VE TAKVİM ÇIKARDIK'

Bakan Soylu, muhtarların ihtiyaçlarına yönelik yaptıkları çalışmalara değinerek, "Bir taraftan Ankara'daki muhtar evi inşaatımız da devam ediyor. Bir taraftan da muhtarlık binalarımızın yerel mimariye uygun şekilde yapılmasına ilişkin proje çalışmalarını tamamladık, ihale aşamasına geldik, ihtiyaçları belirledik ve bir takvim çıkardık. Muhtarlarımızın bizlerden öncelikli beklentilerinden olan 'Muhtarlıklara güvenlik kamerası koyma' projesinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 'Maks Projesi'nin muhtar modüllerini kullanıma açmıştık ve bu modül, deyim yerindeyse dijital alanda elimiz kolumuz oldu" ifadelerini kaydetti.

'45 BİN MUHTARIMIZ MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİNİ KULLANMAKTADIR'

Soylu, yeniliklere ilişkin konuşarak şöyle devam etti:

"50 bin muhtarımızın 45 bin 115'i, mekansal adres kayıt sistemini aktif olarak kullanmaktadır. Bir başka yenilik olarak MUBİS yazılımına da 'vatandaş başvurusu' modülü ekledik. Buradan da vatandaşlarımızın muhtarlıkla ilgili taleplerini alabiliyoruz. Buradaki sayıyı her zaman güncel haliyle paylaşıyorum. Bugüne kadar muhtar bilgi sistemine 31 bin 641 muhtarımız başvuru yaptı. Bu başvurulardan 135 bin 520 talep aldık. Bu taleplerin yüzde 84'ünü olumlu şekilde sonuçlandırdık ve bu taleplerden 12 bin 724'ü yatırım programlarına alınmıştır ki bu önemli bir sayıdır."

'MUHTARLARA AFET EĞİTİMİ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Muhtarlara yönelik afet eğitimlerinin devam ettiğini ifade eden Soylu, "Muhtarlarımıza afet eğitimlerini vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda halihazırda; 50 bin 376 muhtarımızdan 47 bin 856'sına ve 151 bin 928 azamıza afet eğitimi vermiş bulunuyoruz" diye konuştu.

'KENDİ ÖZÜMÜZÜ REHBER EDİNMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhuriyetin birinci asrının tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Soylu, "Biz Cumhuriyet'in ikinci asrında kendimiz gibi yaşayacağız, medeniyet değerlerimizde ne varsa, onu yaşayacağız, milli irade ne diyorsa onu yaşayacağız, dışarıdan ithal anlayışlarla bir gelecek inşa etmek niyetinde değiliz, kendi aklımızı ve izanımızı, kendi özümüzü rehber edinmeye devam edeceğiz" dedi.