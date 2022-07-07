AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı

Yaz öncesi çıkan normalleşme kararının ardından maske zorunluluğunun kalkmasıyla vakalarda yeniden artış oldu. Türkiye'de son haftalarda korovirüse yakalananların sayısı bir hayli yükseldi. Virüsten yoğun programı olan politikacılar da etkilenmeye başladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bugün yaptırdığı Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

AK Partili Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık. 7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.