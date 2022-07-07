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Vakalar üç haftada beş kat yükseldi

Korona yeniden yükseliş trendine girdi. Hastalığın grip gibi göründüğünü vurgulayan uzmanlar, bayramla birlikte vakaların patlama yapacağını söyledi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 07 Temmuz 2022 07:27
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Vakalar üç haftada beş kat yükseldi

Sağlık Bakanlığının haftalık açıkladığı Covid-19 verilerine göre son zamanlarda vaka sayılarında dikkat çekici artış yaşandı. Son iki haftada vaka sayıları bir önceki haftaya oranla yüzde 150, geçen hafta ise yüzde 115 arttı. 13-19 Haziran'da vaka sayıları 10 bin 954, vefat sayısı 19 ve iyileşenlerin sayısı da 7 bin 653 olarak kaydedildi. 20-26 Haziran haftasına gelindiğinde 26 bin 635'e yükseldi. Bu hafta aralığında 17 kişi öldü, 11 bin 256 kişi iyileşti. 27 Haziran-3 Temmuz'da ise 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı da 30 bin 478 oldu. Böylelikle üç haftada hasta sayısı beşe katlandı. Geçen hafta günlük tespit edilen 8 binden fazla vakanın büyük bölümü İstanbul'dan çıktı. Ankara ve çevre illerde de vaka yoğunluğu yaşanmaya başladı. Günlük vaka tablosu yayınlanmadığı için net veriler bilinmiyor ancak uzmanların yaptığı hesaplamalara göre son üç dört gündür Türkiye'deki günlük vakalar 10 binin üzerinde... Son haftayla birlikte aktif vaka sayısı 60 bine dayandı. Sağlık uzmanları, virüsün yayılma hızının artış seyrinde olduğunu ve bayramla birlikte önümüzdeki iki haftada bu oranların daha da yukarı çıkabileceğini söyledi. Bütün bu göstergelerin yeni bir dalganın habercisi olduğuna dikkat çeken uzmanlar "Vakaların yoğunluğu grip şeklinde. Kendilerini grip sanan çoğu kişi test yaptırmıyor. Oysa hastaneye yatırdığımız kişiler var. Virüs çok hızlı bulaşıyor. Aşı olanlar ve daha önce hastalığı atlatanlar hafif geçiriyor. Bağışıklık sisteminde problem olanlar, şeker hastaları ve kanser tedavisi görenler risk altında. Ölüm sayıları da arttı" dedi.

DÜNYADA YENİDEN YAYILIYOR

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyada da vaka sayılarında bir süredir artış gözlemleniyor. Almanya, Fransa İtalya ve İngiltere'de hasta sayısı patladı. Brezilya, Rusya ve Kuzey Amerika'da hem vaka sayıları hem de Covid-19 kaynaklı ölümlerde artış oldu.

YÜCEL KAYAOĞLU

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