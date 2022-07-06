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Instagram Takipçi Satın Al Tulpar Medya

Sosyal medya platformları, farklı özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Instagram, görsel ağırlıklı paylaşım yapılan bir mecra ve her geçen gün yeni özellikler ediniyor. Bundan dolayı, Instagram'a olan ilgi de sürekli artıyor. Bu mecrada, yer alan büyük ve küçük tüm markalar, fark edilebilmek için takipçi satın alıyorlar.

Kaynak : MN Medya
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Instagram Takipçi Satın Al Tulpar Medya

Bu konuda kaliteli ve güvenilir hizmet sunan Tulpar Medya, Instagram takipçi satın al hizmetiyle beğeni topluyor. Firma, müşterilerine özel hizmetiyle, onların kısa sürede hesaplarının büyümesine katkı sağlıyor. Firmanın hizmeti sayesinde, otoriter bir hesap sahibi olmak için uzun bir zaman harcamaya gerek kalmıyor.

Instagram Takipçi Ne İşe Yarar?

Instagram'da sayısız hesap var. Bu hesaplar arasında ön plana çıkıp, dikkat çekmek oldukça zordur. Bunun için profesyonel hizmet sunan firma, imdada yetişiyor. Alanında uzman bir kadroyla faaliyet gösteren firma, hesap büyütmek isteyen müşterilerine faydalı oluyor.

Müşteri, takipçi satın al hizmeti sayesinde, çok daha fazla görünür oluyor. Takipçi hizmeti alan hesabın paylaşımları, çok fazla görüntülenmeye ulaşıyor ve çok fazla etkileşim almayı başarıyor.

Instagram Takipçi Paketleri

Firma, her talebe ve her bütçeye uygun takipçi paketleriyle hizmet sunuyor.

" Türk Takipçi Paketleri
" Türk Bayan Takipçi
" Yabancı Takipçi
" Karışık Paket

Hesabını büyütmek isteyen müşteri, ilk olarak firmadan takipçi paket seçimi yapmalıdır. Bunun sonrasında, hangi sayıda takipçi satın alacağını seçmelidir. Takipçi sayıları, 100 ile 10 bin ve daha fazla sayılarda olabiliyor.

Instagram Takipçi Fiyatları

Instagram Türk, yabancı veya bayan takipçi fiyatları arasında az da olsa fark var. Türk takipçi fiyatları nispeten daha pahalı ve yabancı takipçi fiyatları da biraz daha ucuz. Takipçi fiyatları, 10 TL seviyesinden başlıyor. Kurumsal firmalar ve fenomenler ise 10 bin, 20 bin veya daha fazla takipçi satın alabiliyorlar. Her hacimdeki hesap, az bütçesi olsun veya fazla bütçesi olsun firmanın takipçi hizmetinden yararlanabiliyor.

Hızlı Instagram Takipçi Hizmeti

Müşteri odaklı bir hizmet anlayışı benimsemiş olan firma, müşterilerin hız beklentisine tam manasıyla yanıt vermeyi önemsiyor.

Müşteri, firmadan takipçi satın aldığında, firma takipçi sayısına göre, sadece dakikalar içinde teslimatı gerçekleştiriyor. Bununla beraber, çok fazla sayıdaki takipçiler ise, spam algılanma riskine karşı, yavaş yavaş teslim ediliyor.

Ayrıca, sadece bayan takipçi gibi, spesifik eşleme gerektiren hizmetler de nispeten geç teslim ediliyor. Ancak, firmanın genel hizmetine bakıldığında, takipçileri, olabildiğince hızlı bir şekilde teslim ettiğini söylemek mümkün. Firmanın müşteri memnuniyeti sağlamasındaki en önemli etkenlerden biri de bu.

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Güvenilir Takipçi Hizmeti

İnternette güvenlik, çok önemli bir konudur. Tiktok takipçi satın al hizmeti alan müşteriler de aynı şekilde güvenliğe çok dikkat ediyorlar. Firma, takipçi hizmetinde müşterisinden kesinlikle şifre istemiyor.

Şifresiz olarak yapılan işlemlerde müşteri, herhangi bir güvenlik kaygısı yaşamıyor. Bunun yanında, ödeme konusunda firma, müşterisine hem güvenlik hem de bol seçenek sunuyor. Müşteri, havale, kredi veya banka kartıyla ödeme yapabiliyor. Ödemeler, PayTR güvencesiyle yapılıyor.

Seojen.com firmasının Seo işlerini yürüttüğü Tulpar Medya, Seojen Bilişim sayesinde sektördeki yerini her geçen gün daha da büyütüyor. Bununla beraber, firma müşterilerine garanti sunuyor. Takipçi sayısında bir düşme olduğunda anında telafi sağlıyor. Müşteriler, kafalarına takılan her türlü soruyu, firmanın canlı destek hattına 7/24 sorup yanıt alabiliyorlar. Hesabını büyütmek için takipçi satın almak çok geçerli bir yoldur.

Ancak, bunun yanında beğeni satın alarak, hesap büyütüp dikkat çekmek de mümkündür. Firma, Instagram beğeni satın al hizmetinde de ön plana çıkmayı başarıyor. Sosyal medyada ses getirmeyi amaçlayan çok sayıda kişi, firmadan hizmet almayı tercih ediyor.

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