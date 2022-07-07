Kastamonu'da üzerine mermer düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde iki işçinin üzerine mermer düştü, işçilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Temmuz 2022 08:18
Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait mermer işletmesinde üzerine mermer bloğu düşen Tufan Öztürk (24) ve Adem Önder yaralandı.
Yaralılardan Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Devrekani Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Önder'in tedavisi ise sürüyor.
Hayatını kaybeden Öztürk'ün nişanlı olduğu ve Ağustos ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız