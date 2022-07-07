Kahramanın izinde 12 bin Ömer Halis



Darbe girişimi öncesi doğacak çocuklarının adını Ömer Asaf koymayı planladıklarını söyleyen Ahmet Boz, 15 Temmuz'dan sonra çocuklarının ismini Ömer Halis koymaya karar verdiklerini söyledi. Sabah'ın haberine göre, baba Ahmet Boz, 12 Ağustos 2016'da doğan çocuklarına Ömer Halis ismini verdi.

Ömer Halis'in babası Ahmet Boz, "15 Temmuz'dan sonra Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen görüntülerini gördüğümüzde evladımızın isminin Ömer Halis olmasına karar verdik. Normalde odasının kapısını bile Ömer Asaf ismiyle süslemiştik. Bir Ömer Halisdemir gitti ama milyonlarcası gelecek" diye devam etti.



15 Temmuz darbe girişimi sonrası izledikleri görüntülerin etkisinden uzun süre çıkamadıklarını söyleyen Boz, "Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen o görüntüleri hafızamıza kazınmıştı. Oğlum 12 Ağustos 2016'da doğmuştu. Unutulacak görüntüler değildi ve unutturulmaması lazımdı. Yiğitlik, kahramanlık ve şehadet şuuru evladımızda yaşasın istedik" ifadelerini kullandı.

Yeni Ömer Halisler ülkeyi her türlü kötülüklerden koruyacak diyen Boz, "Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da canı pahasına ülkemiz üzerindeki kirli planları bozdu. Yeni doğan evlatlarımız ise kurulacak kirli tuzakları bozacak. Yiğitlik ve şehadet şuuruyla yaşayacak. Biz reklam olsun diye bu ismi koymadık. O gece gördüğümüz fedakarlıktan etkilendik. Bir şuurun neticesiydi. İlerde gür bir sesle ismini haykırsın diye koyduk. İsminin şehit olan bir kahramandan aldığını biliyor" şeklinde konuştu.