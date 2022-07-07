Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,11 ve holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,85 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 7,27 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların Banka'nın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi ile pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Borsa İstanbul'da yarın Kurban Bayramı tatili dolayısıyla öğleden sonra başlayacak 4,5 günlük tatil, gelecek hafta salı günü sona erecek. Yarın güne saat 09.40'ta açılış seansı ile başlayacak olan pay piyasalarında, sürekli müzayede işlemleri 10.00-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.430 ve 2.460 seviyelerinin direnç, 2.400 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 42 milyar 440 milyon dolar açık vereceği öngörüsünde bulunuyor.