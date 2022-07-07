Kılıçdaroğlu, 28 Şubat mağdurlarından Sultan Kara'yı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "helalleşme ziyaretleri" kapsamında 28 Şubat mağdurlarından Sultan Kara ve ailesini eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile ziyaret etti.

Kara ailesinin evindeki ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, gergin bir toplumdan birbirini anlayan, kucaklayan topluma dönüşülmesi, bunun da öncülüğünün yapılması ve çaba harcanması gerektiğini belirtti.

İnsanların mağdur edildiğini, mağduriyetler dolayısıyla helalleşilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, 28 Şubat mağdurlarından öğretmen Sultan Kara'ya kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Kara'nın, 16 ay öğretmenlik yapabildiğini ve müfettişler tarafından sorgulanarak görevine son verildiğini anlattığını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Devletin yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım. Bir hata yaptık, bu hatanın telafi edilmesi lazım. Sıradan bir hata değil, insanların hayatlarıyla oynuyorsunuz, gelecekleriyle oynuyorsunuz. Bunun telafi edilmesi lazım. Bunun için de bizim, toplumun, herkesin öncülük etmesi lazım. Medyanın öncülük etmesi lazım. Geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için hepimizin bir şekliyle mücadele etmesi gerekiyor.

Bu meseleyi sistematik bir yolla çözmemiz gerekiyor. Güncel politikalarla değil, günlük politikalarla değil, sistematik bir yolla çözmemiz gerekiyor ve kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözdüğünüz andan itibaren zaten devlet olarak o insanlarla helalleşmiş olursunuz. Bizim amacımız da bu ve bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Kabul ettikleri, güzel sofralarına davet ettikleri için Kara ailesine yürekten teşekkür ediyorum."