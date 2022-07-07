Sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetleri teminat olabilecek

Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri, menkul mal satışlarında teminat olarak alınabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

Buna göre, teminat olarak kabul edilecek kefalet senetlerinin, menkul mal satışlarında para veya teminat mektubunun yanında teminat olarak alınabilmesine imkan sağlandı.

Ayrıca, bazı işlem ve ödemelerin yapılabilmesi için "vergi dairelerine borcun bulunmadığına" dair belge aranılması uygulamasına istisnalar getirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının proje ve faaliyetler kapsamında il özel idaresi, belediye ve köylere yapacakları destek ödemelerinde vergi dairesine borcun bulunmadığına dair belge aranılması zorunluluğu kaldırıldı.

Böylelikle, bakanlıkların, özel bütçeli kuruluşların, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kamu kurum ve kuruluşlarının mahalli idarelere proje ve faaliyetler karşılığında yapacakları destek ödemelerinde, bu mahalli idarelerin vergi dairesine borçlarının bulunmadığına dair belge aranmayacak.

Diğer bir istisna kapsamında ise borcun bulunmadığına dair belge arayan kurum ve kuruluşların personellerinin toplu taşıma araçlarıyla taşınması için ulaşım kartlarına yönelik yapacakları ödemelerde bu belgeye gerek olmayacak.