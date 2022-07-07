Ukrayna'da buğdayı taşıdığı öne sürülen Rus gemisi Karasu limanından ayrıldı
Ukrayna'nın işgal altındaki limanlarından çalındığı iddia edilen tahılı taşıdığından şüphelenilen Rus bayraklı Zhibek Zoly, Türkiye'nin kuzeybatısındaki Karasu limanından ayrıldı.
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Refinitiv verileri geminin çarşamba günü geç saatlerde Karasu limanını terkettiğini gösterdi.
Ukrayna'nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, pazar günü Türk gümrük yetkililerinin Ukrayna'nın çalıntı olduğunu iddia ettiği tahılı taşıyan Zhibek Zholy gemisine el koyduğunu açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise dün çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy adlı Rus bayraklı geminin Türkiye'nin Karasu limanında alıkonulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.
Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmesinin ardından Kiev, Moskova'yı işgal altındaki bölgelerden tahıl kaçırmakla suçluyor. Rusya ise bu suçlamaları reddediyor.
Kaynak: ReutersMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız