Şüpheli aracı kovalayan motosikletli polislerin çarptığı tır şoförüne hapis istemi

Sultanbeyli'de, şüpheli bir aracı kovalarken tıra çarpan motosikletteki iki polis memurundan birinin şehit olması, diğerinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, tır sürücüsünün "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Duman'ın idaresinde bulunan motosikletle Sultanbeyli'de ikaz ışıkları ve megafon çağrısına rağmen "dur" ihtarına uymayan 18 yaşın altındaki M.A.A'yı takip ettiği kaydedildi.

İddianamede, M.A.A'nın aracını yakalamak üzere takipte olan polislerin Vedat Gökçe idaresindeki tırla çarpıştığı, sürücü olan polis memuru Duman'ın şehit olduğu, motosiklette "artçı" olarak bulunan müşteki polis memuru Gökmen Baykara'nın ise basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtildi.

Bilirkişi raporunun yer aldığı iddianamede, şüpheli Gökçe'nin tali kusurlu olduğu aktarıldı.

İddianamede, diğer şüpheli M.A.A'nın ise yaşının küçük olması sebebiyle dosyasının ayrıldığı ve hakkında ayrı soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede şüpheli Vedat Gökçe'nin "taksirle birden fazla kişinin ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Olayın geçmişi

Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı'nda, 11 Mayıs'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kendilerini fark edip kaçan sürücü yönetimindeki otomobili motosikletle kovalamaya başlamıştı.

Takip esnasında Fatih Bulvarı'nda Vedat Gökçe idaresindeki tıra çarpan polis motosikleti refüje savrulmuştu. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan polis memuru Duman, müdahalelere rağmen şehit olmuş, diğer polis memuru Baykara ise yaralanmıştı.

Kazayla ilgili tır sürücüsü Vedat Gökçe ile şüphelilerin kaçarken kullandıkları aracın sahibi B.A. ve sürücüsü M.A.A. (17) ile araçtaki Y.G, F.E.B, O.Ö. ile H.İ.E. gözaltına alınmıştı.