TBMM Başkanı Şentop: Sağlıkta şiddette cezalar artırılmalı

TBMM Başkanı Şentop, TBMM personeli ile bayramlaştı. Daha sonra Şentop basın mensuplarının sorularını cevapladı. Şentop, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin CHP'nin 'hayır' oyu vermesine ilişkin olarak, "Her şey milletimizin gözü önünde yaşanıyor. Dokunulmazlık diye bir müessese var, bu müessese milletvekillerinin şahsını korumak, suç işleme kolaylığı için getirilmiş bir müessese değil. Parlamento faaliyetlerinin aksamaması için getirilmiştir. Daha çok sembolik anlamı olan millet nezdinde infial uyandıran bazı suçlarla ilgili uygulanmış. Burada asayişi, düzeni güvenliği sağlamakla görevli bir polise karşı yapılan işlem var. Bunun ciddi bir şekilde infial uyandırdığı herkes tarafından kabul edildi. Bununla ilgili süreç başlatılmıştı. Hazırlık Komisyonu'nu raporunu 18 Temmuz'da bitireceğini, 22 Temmuz gibi Karma Komisyon için toplantı planı var" ifadelerini kullandı.

'Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır mı' sorusuna Şentop, 1 Ekim'den sonra görüşüleceğini sözlerine ekledi.

Semra Güzel ile ilgili olarak Başkanlık Divanı'nın toplanıp toplanmayacağına ilişkin olarak Şentop, "İçtüzüğe göre süreç var. Devamsızlık tespiti yapılıyor. Daha sonra bu tespitler ilgili milletvekiline bildiriliyor. Onların itirafları olması halinde değerlendirileceği, bu konuyla ilgili Başkanlık Divanı toplanabiliyor. Bu süreç içindeyiz. Ben yanlış buluyorum, bir milletvekili sürekli devamsızlık içerisinde olmasını, hiç devam etmemesi bu şekilde milletvekili özlük haklarında yararlanması beni rahatsız ediyor. Dokunulmazlık kaldırılması gibi durum söz konusuydu. Meclise devam etmemek suretiyle milletvekili özlük haklarından yararlanmak çok yanlış bir şey" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına karşı şiddet ile ilgili soruya Şentop, "Mayıs ayı sonunda düzenleme de yapıldı. Bir sağlık çalışanına yapılan müessir fiil eyleminde tutuklama sebebi sayılması ve cezalarda artırım yapılmasıdır. Daha ciddi bir hassasiyetin oluşmasını bekliyorum. Sağlık çalışanlarına karşı böyle davranış yapılması normal bir insanı yapmayacağı bir davranıştır. Yapılabilecek başka bir şey varsa bende Parlamento'da arkadaşlarımızda dahil gerekli adımı atmak için kararlılık içindeyiz" değerlendirmesini yaptı.

İdarecilerin yabancı misyon temsilcileriyle görüşmesinin izne tabi olmasına ilişkin soruya ise Başkan Şentop, "Türkiye'de gerek merkezi yönetimde gerek yerel yönetimde görev yapanların yabancılarla temaslarda belli çerçevelere dikkat edilmesi gerekir. Türkiye'nin devlet olarak ülkelerle ve o ülkeleri temsil eden kişilerle bazı konular çerçevesinde oluşmuş ilişki şekli var. Onu bilmek lazım. Devletin bilgisi dahilinde olması lazım" diye cevap verdi.