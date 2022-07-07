Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı ifade verdi
Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Belediye Başkanı Semih Şahin, adliyede soruşturma kapsamında ifade verdi.
Avukatıyla Bilecik Adliyesi'ne gelen Şahin'in, "şüpheli" sıfatıyla savcılıkta ifadesi alındı.
Şahin, yaklaşık iki saat kaldığı adliyeden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma çerçevesinde ifadesinin alındığını söyledi.
Henüz adli yargı sürecinin başlamadığını belirten Şahin, "Hukuka inanmamak adalete inanmamak demektir. Biz, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna inanıyoruz." dedi.
Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Şahin, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 14 Haziran'da partiden ihraç edilmişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız