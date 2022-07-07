CHP, sağlıkta şiddet sorunu için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracak

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen." ifadesini kullandı.

CHP'li Özel, "sağlıkta şiddet" sorununun çözümü için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, doktor Ekrem Karakaya'nın, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiğini anımsattı. Bu saldırının toplumun tüm kesimlerinde infiale neden olduğunu kaydeden Özel, sağlıkta şiddet konusunda ilgili mevzuatta düzenlemelerin bir an önce yapılması için yasama organına çağrılar yapıldığını aktardı.

CHP'nin sağlıkta şiddet konusu üzerinde hassasiyetle durduğunu vurgulayan Özel, bu konuda çok sayıda kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunarak, bir an önce önlem alınması konusunda girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

TBMM Başkanlığı'na bugün Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda değişiklik öngören kanun teklifini de sunduklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına, bir an önce toplanarak 'sağlıkta şiddet' gündemli kanun tekliflerini birlikte ele alarak görüşmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu çağrımızın karşılık bulmaması durumunda, TBMM İçtüzüğü'nün 26'ncı maddesinde yer alan 'Üyelerinin üçte biri tarafından komisyona teklif edilecek gündem üzerine de komisyonlar, Başkanlarınca toplantıya çağrılır' hükmü gereği komisyonu yeterli imzayla toplantıya çağıracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Bayram sonrası Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddesi çerçevesinde yeterli sayıda imzayla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrı çerçevesinde sağlıkta şiddet sorununu çözebilmek amacıyla TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağımızı ifade ediyoruz."

Özel, tüm siyasi parti gruplarının ve grubu olmayan milletvekillerinin bu konuya hassasiyetle yaklaşacağını ve Konya'da yaşanan katliamın benzerinin bir daha yaşanmaması için tüm siyasi partilerle birlikte çalışabileceklerini ümit ettiklerini belirtti.