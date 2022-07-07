Bakan Bozdağ'dan öldürülen avukat Bakırtaş'ın ailesine başsağlığı telefonu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Servet Bakırtaş'ın ailesini telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
Bozdağ, dün İstanbul'daki bürosunda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren avukat Bakırtaş'ın eşi Gülsenin Bakırtaş'la telefonda görüştü.
Gülsenin Bakırtaş'a başsağlığı dileyen Bozdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nu da telefonla arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
- Bakan Bozdağ, silahlı saldırıları kınadı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada, avukat Bakırtaş ve Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'ya yönelik silahlı saldırıları kınadı.
Bozdağ, "Görevi başındaki hekim ile bürosunda çalışan avukatın katledilmesini şiddetle kınıyorum. Adli makamlarımız her iki olayla ilgili olarak gerekli soruşturmalara derhal başlamıştır." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız