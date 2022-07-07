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Dolar yükselişini sürdürerek 17,25 TL oldu

Dolar dün 17 lira kritik sınırını aşarak günü 17,20 TL'den tamamlamıştı. Dolar yükselişini bugün de sürdürerek günü 17,25 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Temmuz 2022 18:08
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Dolar yükselişini sürdürerek 17,25 TL oldu

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları17,200017,201017,250017,2510
Avro17,495017,496017,539017,5400
Sterlin20,376020,478020,631020,7350
İsviçre Frangı17,655017,744017,687017,7760
ANKARA
ABD Doları17,170017,250017,220017,3000
Avro17,455017,535017,490017,5790
Sterlin20,316020,526020,571020,7810
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