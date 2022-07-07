Dolar yükselişini sürdürerek 17,25 TL oldu
Dolar dün 17 lira kritik sınırını aşarak günü 17,20 TL'den tamamlamıştı. Dolar yükselişini bugün de sürdürerek günü 17,25 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Temmuz 2022 18:08
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,2000
|17,2010
|17,2500
|17,2510
|Avro
|17,4950
|17,4960
|17,5390
|17,5400
|Sterlin
|20,3760
|20,4780
|20,6310
|20,7350
|İsviçre Frangı
|17,6550
|17,7440
|17,6870
|17,7760
|ANKARA
|ABD Doları
|17,1700
|17,2500
|17,2200
|17,3000
|Avro
|17,4550
|17,5350
|17,4900
|17,5790
|Sterlin
|20,3160
|20,5260
|20,5710
|20,7810