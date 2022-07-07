Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti
Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Temmuz 2022 20:08
Bartın-Kozcağız yolu Eskihamidiye köyü mevkisinde K.Ö. (60) idaresindeki 34 DRL 36 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan emekli öğretmen Mehmet Acıbal'ın (70) kullandığı 74 AAC 302 plakalı motosiklete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen emekli öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.
Acıbal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü K.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız