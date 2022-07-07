Türkiye'de uluslararası taşıma yüzde 20 arttı

Kayseri Ticaret Odasından (KTO) yapılan açıklamaya göre, odanın desteği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Karayolu ile Uluslararası ve Yurt İçi Eşya Taşımacılığı Sektör Sorunları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, ulaşımın önemine dikkati çekerek, "Küreselleşme ile ürün, ham madde, malzeme, yarı mamul, üretim araçları ve insanların uluslararası düzeyde serbest dolaşımı, ulaşım faaliyetlerinin artmasına, teknolojik olarak gelişmesine ve adeta vazgeçilmezliğine zemin hazırlamıştır.

Tüketici istek ve ihtiyaçları ile bunları karşılamaya yönelik üretim noktaları ve tüketim noktaları arasındaki mesafeler var olduğu müddetçe ulaştırma faaliyetlerinin önemi daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

"21 ülkeden 1,5 milyondan fazla taşıma gerçekleştirdik"

Genel Müdür Murat Baştor da verdikleri hizmetlerin herkesin hayatına dokunduğunu ve insanları ortak bir paydada buluşturacak işler yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Bakanlık olarak çalışmaları dijital ortamda yürüttüklerini aktaran Baştor, şunları kaydetti:

"2021 yılında yapılan hizmet sayısı 40 milyonu aştı. Bu, son derece büyük bir rakam. e-Devlet'i en etkin kullanan kurumlardan biri olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Verdiğimiz hizmetin yüzde 95'ini e-Devlet'e aktardık. Hayatımızın her aşamasında artık dijitalleşme var. Sektörde oluşan sürücü ihtiyacının karşılanması, tedarik zincirinde meydana gelebilecek aksaklıkların önlenmesi için önemli bir adım daha atmıştık.

66 olan yaş sınırını 31 Aralık 2023 tarihine kadar 69'a çıkardık. Bu kapsamda bugüne kadar 10 binin üzerinde sürücümüzün SCR belgesini yeniden düzenledik. Sürücü sorununa kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla TOBB ile çalıştay düzenledik. Sektöre yeni sürücü nasıl kazandırabiliriz, özellikle gençleri nasıl teşvik edebiliriz, bunun için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Teşvik mekanizmaları geliştireceğiz. Sahadan yeni sürücü konusunda ciddi dönüşler oluyor."

Geçen yıl uluslararası kara yolu taşımacılığında rekorlar kırdıklarını anlatan Baştor, "21 ülkeden 200 bin ilave belge alarak 1,5 milyondan fazla taşıma gerçekleştirdik. 2022 yılında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Aldığımız ilave belge sayısı ve kota artışı şimdiden 260 bini geçti. İlk 6 aylık dönemde uluslararası taşımalarımızı yüzde 20 artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş da lojistik ve taşımacılık sektörünün en çileli, aynı zamanda zorunlu sektörlerden olduğunu vurguladı.

Toplantıda, sektörde yaşanan gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.