Kemal Gümüş: TRTKurdiTV halkımızdan yoğun ilgi gördü

Tıbbi sekreterin tepki çeken paylaşımına soruşturma
Tıbbi sekreterin tepki çeken paylaşımına soruşturma
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın 250 TL indirimli
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın 250 TL indirimli
Sponsorlu İçerik
Bakan Bilgin'den zam oranı ve zamlı maaş açıklaması
Bakan Bilgin'den zam oranı ve zamlı maaş açıklaması
Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'yla ilgili kahreden 'bayram' detayı
Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'yla ilgili kahreden 'bayram' detayı
ODTÜ'de mezuniyet törenleri 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi
ODTÜ'de mezuniyet törenleri 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi
BDDK'dan yeni karar: Kredi kısıtlama kararında esneme
BDDK'dan yeni karar: Kredi kısıtlama kararında esneme
Akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı açığa alındı
Akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı açığa alındı
Kadir Şeker tahliye oldu
Kadir Şeker tahliye oldu
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Muş basında yer alan 'fotoğraf' ile ilgili iddiaları yalanladı
Bakan Muş basında yer alan 'fotoğraf' ile ilgili iddiaları yalanladı
Ekmek İstanbul'da da 4 lira oldu
Ekmek İstanbul'da da 4 lira oldu
Motorine 2,10 TL'lik indirim yapıldı
Motorine 2,10 TL'lik indirim yapıldı
Osmangazi Köprüsü'nde yılın ilk yarısında 'trafik garantisi' aşıldı
Osmangazi Köprüsü'nde yılın ilk yarısında 'trafik garantisi' aşıldı
Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı
Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı
Bakan Koca: Terörle verdiğimiz sınavı sağlıkta şiddet için de vereceğiz
Bakan Koca: Terörle verdiğimiz sınavı sağlıkta şiddet için de vereceğiz
Erdoğan, öldürülen doktor Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüştü
Erdoğan, öldürülen doktor Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti
Görev başında vurulan doktor Ekrem Karakaya'ya veda
Görev başında vurulan doktor Ekrem Karakaya'ya veda
'Tüm mesleki eğitim merkezlerinde 560 bin öğrenci eğitim görüyor'
'Tüm mesleki eğitim merkezlerinde 560 bin öğrenci eğitim görüyor'
MSB acı haberi duyurdu, şehit sayısı ikiye çıktı
MSB acı haberi duyurdu, şehit sayısı ikiye çıktı
İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Reşat altın 104 yıl sonra yeniden basıldı
Reşat altın 104 yıl sonra yeniden basıldı
Avukat ile müvekkilini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
Avukat ile müvekkilini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Hastanede sağlık çalışanına saldırı
Hastanede sağlık çalışanına saldırı
Bakan Bozdağ imzaladı, 11-15 Temmuz'da açık görüş olacak
Bakan Bozdağ imzaladı, 11-15 Temmuz'da açık görüş olacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 131 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 131 sözleşmeli personel alacak
Vakalar üç haftada beş kat yükseldi
Vakalar üç haftada beş kat yükseldi
Bakan Koca'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama
Türk ordusuna dört kuşak hizmet veren ailenin son askeri
Türk ordusuna dört kuşak hizmet veren ailenin son askeri
Advertisement
Ana sayfaHaberler Magazin

Kemal Gümüş: TRTKurdiTV halkımızdan yoğun ilgi gördü

TRT KURDİ Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş; 'Yenilenen içerikleriyle @TRTKurdiTV halkımızdan yoğun ilgi gördü. Son 8 ayda ekrana gelen yeni ve özgün içerikler reyting sonuçlarına yansıdı. Yeni yayın politikası ile reytinglerde tüm kuşaklarda %66, Prime Time'da ise %86 oranında artış sağlandı. Bizi izlemeye devam edin.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Temmuz 2022 22:12
Yazdır
Kemal Gümüş: TRTKurdiTV halkımızdan yoğun ilgi gördü

TRT KURDİ Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Gümüş paylaşımında; "Yenilenen içerikleriyle @TRTKurdiTV halkımızdan yoğun ilgi gördü. Son 8 ayda ekrana gelen yeni ve özgün içerikler reyting sonuçlarına yansıdı. Yeni yayın politikası ile reytinglerde tüm kuşaklarda %66, Prime Time'da ise %86 oranında artış sağlandı. Bizi izlemeye devam edin.' ifadelini kullandı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Fatma Girik'in mirasında kavga kızıştı
Fatma Girik'in mirasında kavga kızıştı
Acun Ilıcalı'nın saatinin değeri dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın saatinin değeri dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı: Survivor atletizm yarışması değil
Acun Ilıcalı: Survivor atletizm yarışması değil
Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?
Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?
Arda Turan: Erdoğan'ı büyüğüm olarak severim, siyaseten aynı düşünmüyorum
Arda Turan: Erdoğan'ı büyüğüm olarak severim, siyaseten aynı düşünmüyorum
Cüneyt Arkın'ın ailesinden açıklama: Cenaze programı belli oldu
Cüneyt Arkın'ın ailesinden açıklama: Cenaze programı belli oldu

Bu Habere Tepkiniz

5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

İlave ödeme 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmüne göre emeklilikte yapılar bir ödeme şeklidir ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan tabip veya diş tabiplerini kapsar. 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere de 5510 sayılı Kanuna göre emekli olan tabip veya diş tabiplerini de kapsayacaktır.
MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, "Sınıf Öğretmeni" olarak görev yapan davacı tarafından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İ.Ö.) Programından mezun olduğundan bahisle, Coğrafya Öğretmenliği branşına alan değişikliği hakkı verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

https://www.ebskisafilm.org/
Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu talepleri zaman zaman kabul edilmemektedir.
Kurbanın bereketi yıl boyu Kızılay'da

Kurbanın bereketi yıl boyu Kızılay'da
Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

2547 sayılı Kanununda yapılan düzenleme ile 50-d statüsündeki araştırma görevlilerine doktora sonrası ek süre hakkı verildi!
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Memurlara emekli ikramiyesi mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenmeyi beklemekte olup bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır
300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Temmuz ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Sayıştay Temyiz Kurulu, İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmamasını kamu zararı kabul eden Daire kararını onadı
Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi alımında yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi girecek!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 7 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Fahriye Evcen'e milyonluk hediye...

Fahriye Evcen'e milyonluk hediye...

Kuruluş Osman dizisinin sezon finalinin ardından vaktinin çoğunu ailesiyle geçiren Burak Özçivit, eşine hediye için milyonları gözden çıkardı.​