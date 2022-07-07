Bakan Bilgin'den zam oranı ve zamlı maaş açıklaması
Bakan Vedat Bilgin; 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7'lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun.' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Temmuz 2022 22:56
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Bilgin paylaşımında; 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7'lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.
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Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7'lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor.Vedat Bilgin (@vedatbilgn) July 7, 2022
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/21l8XbSfEP