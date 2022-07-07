ABB Meclisi, belediye işçilerinin maaşlarına zammı ele aldı

ABB Meclis Toplantısı, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı. Ünal, önergeleri okutarak, gündemdeki maddeleri oylamaya sundu.

ASKİ'nin, kentin muhtelif yerlerinde ana isale hatları ve su altyapısının yapımı için Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı'ndan 6 milyar Japon yeni ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından İvedik İçme Suyu Tesisi'nde kapasite artışı için 63 milyon avro kredi kullanmasını içeren Plan ve Bütçe Komisyon raporu, müzakereye açıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, hazırlanan rapora ilişkin meclis üyelerini bilgilendirdi.

Rapora ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, ASKİ'nin teklifinde yer alan 63 milyon avronun 1 milyar 316 milyon lira, 6 milyar Japon yeninin ise 875 milyar liraya denk geldiğini belirterek, ASKİ'nin önceki yıllarda farklı oturumlarda Meclis'e getirilen toplam 2 milyar 272 milyon liralık kredi kullanma talebini kabul ettiklerini anımsattı.

Köse, rapora parti olarak geçerli oy vereceklerini belirterek, "Yeter ki yağmur yağdığında Ankara halkı nerde yağmur olacak, nerde sel olacak diye korkmasın." dedi.

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal tarafından oylamaya sunulan komisyon raporu, bütün partilerden geçerli oy alarak kabul edildi.

- "Siz de iki defa zam yapın"

Gündemdeki maddelerin oylanmasının ardından söz alan AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, partisindeki bazı meclis üyelerinin son günlerde işçilerinin taleplerini ve sorunlarını meclise taşıdığını hatırlattı.

Bazı işçilerin bayramda geçim endişesi yaşadığını, çocuklarına harçlık vermekte zorlanacağını söyleyen Burhan, "Her fırsatta Sayın Mansur Yavaş şunu söylemiyor mu? 'Et girmeyen ev kalmasın' ama Sayın Yavaş, ABB işçileri kurban kesemiyor önce buraya bir bakın. Bu iş sadece slogan ve popülizm ile olmaz." diye konuştu.

ABB işçilerinin, mobbing ve mesai saatlerinden dolayı şikayette bulunduğunu öne süren Burhan, temel paradigması işçi hakları üzerine kurulu olan mecliste grubu bulunan CHP'nin, işçilerin sorunlarına yönelik bir açıklama yapmadığını söyledi.

Hükümetin asgari ücrete, 2 defa zam yaptığını dile getiren Burhan, "Hayat pahalılığını söylemek sadece sloganla olmaz. Hükümet, iki defa zam yaptı siz de yapın. Siz de iki defa zam yapın. Bunun da öncülüğünü CHP yapsın. CHP, işçi hareketi ve işçi hakları diyen bir partidir. Hamaset ve sloganla bir yere kadar gitmek mümkün ama gerçeğin duvarlarına bu araba çarpmıştır." şeklinde konuştu.

- "Belediye çalışanlarının ücretlerinin fazla olmasını istiyorum"

Burhan'ın iddialarına cevap vermek için söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Bekar, ABB ile iştiraklerinin sendikalarla sorun yaşadığını, sendikalarla devam eden toplantılardan iyi sonuç çıkacağını söyledi.

Bekar, "Başka belediyelerle kendimizi kıyaslamak istemiyoruz. Biz, Büyükşehir Belediyesiyiz. İnşallah işçilerimize elimizden geldiği kadar en yüksek maaşı vermeye çalışacağız. Hiç kimse sıkıntı çekmesin." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dilek ve temennilerle işçi çocuğunu okula gönderemez"

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ise işçi maaşlarının ocak ayından itibaren meclisin ve ABB'nin gündeminde olduğunu belirtti.

ABB yönetiminde otorite boşluğunun olduğunu savunan Ilıkan, şöyle devam etti:

"Ocak ayında da 'sendikalarla görüşmelerdeyiz' diye cevaplar vardı. Konunun üzerinden 6 ay geçmiş, hükümet ikinci zammını yapmış daha birinci hakkını alamayan işçilerin haklarından bahsediyoruz. Halen sendikalarla ilgili sorunlar olduğu söyleniyor. Hep diyoruz ya belirsizlik. İşte belirsizlikten kastımız budur. Gece gündüz çalışan bir personelle ilgili sizin yarattığınız otorite boşluğundan dolayı bir belirsizlik var. Yarın bayram, umutla bekliyorlar. Biz 5 gündür konuşuyoruz. Dilek ve temennilerle işçi, çocuğunu okula gönderemez, ev alamaz ve kiralayamaz. Bir önceki sözleşme iptal edilmeseydi bir işçi 7 bin 720 lira alacakken, bugün 6 bin 150 lira alıyor. Allah işçilerimizden razı olsun, protesto yapmadan cansiparane, memleket için çalışıyorlar."