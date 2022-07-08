Japonya eski başbakanı Abe'ye silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hayatını kaybetti.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

Kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.

NHK'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, saldırgan olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı silah da ele geçirildi. Bölgedeki bir hastaneye ağır yaralı kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de NHK'nın haberinde yer aldı.

El yapımı iki namlulu bir silahla saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen saldırganın 41 yaşında bir erkek olduğu bilgisi de yerel medyada aktarıldı.

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe, ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

DIŞİŞLERİNDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'ya yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Japonya eski Başbakanı Abe Şinzo'ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş olan Abe Şinzo'ya acil şifalar diliyor, ailesi ile dost Japon halkı ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

ŞİNZO ABE KİMDİR?

Şinz Abe 21 Eylül 1954 tarihinde doğdu. Japonya tarihinde en uzun süre Başbakanlık yapan kişidir. Japonya'nın hükümeti kapsamında 26 Eylül 2006'da özel bir toplantıyla Japonya'nın Başbakanı olarak seçildi. Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç Başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon Başbakandır. Parlamenter Kan Abe'nin torunu ve eski dışişleri bakanı Shintar Abe'nin oğlu.

Nagata'da doğdu ve Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.

Siyasi bir ailede doğdu. Büyükbabası Kan Abe ve babası Şintar Abe da siyasetçiydi. Annesi Yko Kişi ise eski Başbakanlardan Nobusuke Kişi'nin kızıydı.

9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.

12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti.

478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. Başbakan olmuştur. 26 Aralık 2012 tarihinde göreve başlamıştır.

Abe 2020 yılında başbakanlık görevinden istifa etti.