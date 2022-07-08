Diriliş ve mahşer: Hacı adayları Arafat'ta

Hac için Mekke'de bulunan Müslümanlar ibadetlerini de Kabe'de yapıyor. Kabe'de namaz Kraliyet Saat Kulesi'nden böyle görüntülendi.

Hacı olmak için gün sayan Hacı adayları dün itibariyle Arafat'a çıktı. Türk hacı adayları Mekke'ye 25 kilometre uzaklıktaki Arafat bölgesine saat 16.00 itibariyle otobüslerle peyderpey taşındı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin hacı geceyi Arafat'ta geçirdi. İki yıl aradan sonra yeniden başlayan hac ibadetinde mevsimsel sıcaklığı da göz önüne alan Diyanet İşleri Başkanlığı hacı adaylarına her türlü rahatlığı sağlamak için canla başla çalışıyor.

Bu yıl klimalı olarak hazırlanan çadırlarda ayrıca ilk kez geceyi Arafat'ta geçirecek hacı adayları için yatak ve yastık da verildi. Yine çevreyi temiz tutmaları için uyarılan hacı adaylarına yiyecek ve içeçek ikramları yapılırken israf ve çevre konusunda da bilgilendiriliyorlar.

HACCI EKBER

Hacı olabilmek için gün sayan milyonlarca Müslüman için bu yılki hacı özel kılan bir ayrıntı ise cuma günü Arafat'a çıkılması. Peygamber Efendimizin vefatından bir yıl önce ilk ve son kez yaptığı hacda olduğu gibi bu yıl da cuma günü hacılar Arafat'ta. Bu tarihi olaya ise el-haccül ekber deniliyor. Öğlen ve ikindi namazlarını birlikte cem edecek olan hacı adayları daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracaklar.

ŞEYTAN TAŞLAYACAKLAR

Erbaş'ın vakfe duası Türkiye'de de televizyonlardan canlı yayınlanacak. Müzdelife'ye geçen hacı adayları akşam ve yatsı namazlarını Cem ettikten sonra Müzdelife bölgesinde hacı adayları şeytan taşlamak İçin burada taş toplayacak ve ardından gece yarısından sonra da Mina'ya intikal edecek. Bayramın birinci günü Mina'da şeytan taşlayacak olan hacılar daha sonra Mescid-i Haram'a geçecek, tavaf ve sa'y yaparak ihramdan çıkacak.



İntikali Erbaş başlattı

Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla başlatıldı. Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Hacı adaylarımızın yüz binlerce mü'min yürekle buluşmak üzere gideceği Arafat'a intikalin talimatını verdik. Cenab-ı Hak'tan bütün hacı adaylarımıza ve personelimize kolaylıklar diliyorum. Haccımız mübarek ve mebrur olsun" dedi.