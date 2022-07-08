Bayram tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz
Bayram tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın 250 TL indirimli
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın 250 TL indirimli
Sponsorlu İçerik
Sağlık çalışanlarının eyleminde polise tokat atan kişi gözaltına alındı
Sağlık çalışanlarının eyleminde polise tokat atan kişi gözaltına alındı
Hekimler huzursuz: Ölüm tehdidi altında hasta bakmak istemiyoruz
Hekimler huzursuz: Ölüm tehdidi altında hasta bakmak istemiyoruz
Vakalar arttı Kovid servisleri geri dönüyor
Vakalar arttı Kovid servisleri geri dönüyor
Adli Tıp Kurumu 221 sözleşmeli personel alacak
Adli Tıp Kurumu 221 sözleşmeli personel alacak
Bakan Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılıyor
Bakan Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılıyor
Tıbbi sekreterin tepki çeken paylaşımına soruşturma
Tıbbi sekreterin tepki çeken paylaşımına soruşturma
Bakan Bilgin'den zam oranı ve zamlı maaş açıklaması
Bakan Bilgin'den zam oranı ve zamlı maaş açıklaması
Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'yla ilgili kahreden 'bayram' detayı
Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'yla ilgili kahreden 'bayram' detayı
ODTÜ'de mezuniyet törenleri 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi
ODTÜ'de mezuniyet törenleri 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi
BDDK'dan yeni karar: Kredi kısıtlama kararında esneme
BDDK'dan yeni karar: Kredi kısıtlama kararında esneme
Akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı açığa alındı
Akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı açığa alındı
Kadir Şeker tahliye oldu
Kadir Şeker tahliye oldu
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Muş basında yer alan 'fotoğraf' ile ilgili iddiaları yalanladı
Bakan Muş basında yer alan 'fotoğraf' ile ilgili iddiaları yalanladı
Ekmek İstanbul'da da 4 lira oldu
Ekmek İstanbul'da da 4 lira oldu
Motorine 2,10 TL'lik indirim yapıldı
Motorine 2,10 TL'lik indirim yapıldı
Osmangazi Köprüsü'nde yılın ilk yarısında 'trafik garantisi' aşıldı
Osmangazi Köprüsü'nde yılın ilk yarısında 'trafik garantisi' aşıldı
Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı
Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı
Bakan Koca: Terörle verdiğimiz sınavı sağlıkta şiddet için de vereceğiz
Bakan Koca: Terörle verdiğimiz sınavı sağlıkta şiddet için de vereceğiz
Erdoğan, öldürülen doktor Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüştü
Erdoğan, öldürülen doktor Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti
Görev başında vurulan doktor Ekrem Karakaya'ya veda
Görev başında vurulan doktor Ekrem Karakaya'ya veda
'Tüm mesleki eğitim merkezlerinde 560 bin öğrenci eğitim görüyor'
'Tüm mesleki eğitim merkezlerinde 560 bin öğrenci eğitim görüyor'
MSB acı haberi duyurdu, şehit sayısı ikiye çıktı
MSB acı haberi duyurdu, şehit sayısı ikiye çıktı
İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Reşat altın 104 yıl sonra yeniden basıldı
Reşat altın 104 yıl sonra yeniden basıldı
Avukat ile müvekkilini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
Avukat ile müvekkilini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hekimler huzursuz: Ölüm tehdidi altında hasta bakmak istemiyoruz

Hekime Şiddet Yasası'nın hekimi korumadığını belirten uzmanlar "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" maddesinin, verilen cezanın uygulanmasını engellediğini belirterek kanunun yeniden düzenlenmesini istiyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 08 Temmuz 2022 08:34
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Konya Şehir Hastanesinde kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından görevi başında öldürülmesi, bütün Türkiye'deki sağlık çalışanlarını ayağa kaldırdı. Hekimler çeşitli şehirlerde protesto yürüyüşleri ve basın açıklamaları yaparken 7-8 Temmuz günü işi bırakma kararı aldı. Dün daha önceden aldıkları randevu için hastanelere giden vatandaşlar, muayene olamayınca duruma tepki gösterdi. Birçok hastanede vatandaş ve sağlık personeli karşı karşıya geldi. Mağduriyet yaşayan vatandaşların tepkilerini ve hekime şiddetin nasıl önlenebileceğini konunun taraflarından dinledik... Bir dokunduk bin ah işittik...

KANUN HEKİMİ KORUMUYOR

Sağlık personeline yönelik şiddetin birçok kaynağı olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serkan Özbakış, en önemli faktörün Türkiye'de kanunların yetersiz olması olduğunu belirtti. Yakın zamanda çıkan Şiddet Yasası'nın işlevsiz olduğunu ifade eden Dr. Özbakış "Kanunda 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' uygulanıyor. Yani kişiye cezası okunmuyor ve kişi beş yıl boyunca başka bir suç işlemediği takdirde ceza almamış oluyor. Bu olduğu sürece çıkarılan yasanın herhangi bir karşılığı yok. O yüzden katalog suçlara da ekleseniz, oraya da buraya da ekleseniz önemi yok" dedi.

Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı hastanede gıyabi cenaze namazı kılındı.

3 DAKİKADA BİR HASTA BAKIYORUZ

Vatandaşın sağlık hizmetlerindeki en önemli şikayetlerinden biri hekimlerin ilgisizliği ve güler yüz göstermemesi. Vatandaşa yeteri kadar zaman ayıramadıklarını ifade eden Dr. Özbakış, Sağlık Bakanlığının 5 dakikada bir hasta muayenesi açtığını belirterek "Ben pazartesi günü 120, salı günü 105, çarşamba günü 100 hasta baktım. Bakanlık randevulu hastalar dışında kontrol hastaları, film göstermeye gelenler ve randevusuz hastalara da bakmamızı istiyor. Böyle olunca mesai saatleri içinde bir hastaya 1,5-3 dakika ayırabiliyoruz. Üç dakikada hastayı dinleyip teşhis koyup ilaç yazmak imkansız oluyor. Bu arada kapıda bekleyen kalabalığı da öfkelendirmemek gerekiyor. Sonuçta hasta memnun olmuyor. Ölüm tehditleri altında işimizi yapmaya çalışıyoruz. İstediği antibiyotiği yazmadık, rapor vermedik diye SABİM üzerinden ölüm tehdidi yapan hastalar ve hasta yakınları var" diye anlattı.

Vatandaşın mağdur edilmediğini söyleyen Dr. Özbakış, bütün kuruluşlarda acil sağlık hizmetinin devam ettiğini belirterek "Biz de işi bırakmak istemeyiz ama defalarca diyalog yoluyla, basın açıklamalarında da bakanlıkla görüşmelerde sıkıntılarımızı dile getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Ama bizim sıkıntılarımız çözülmezse, biz ölürsek, ölme korkusuyla poliklinikte çalışabilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

Dr. Özbakış, sağlık personelineşiddetin önüne geçilmesi için önerileri de şöyle sıraladı:

> Şiddet Kanunu'ndaki "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kaldırılmalı.

> Sadece fiziki şiddetin değil, sözel şiddetin de Kabahatler Kanunu kapsamına alınmalı.

> Hastaya ayrılan sürenin 15-20 dakika olması gerekir.

> Toplumun sağlık okuryazarlığının yükseltilmesi, usulsüz rapor, reçete isteklerinin önlenmesi gerekir.

Üyeleri Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan "Meslektaşımız hepimizin gün içinde yaptığı işlemleri yaparken görevi başında katledildi. Belli donanımları kazanmış bir hekim kolay yetişmiyor. Onun hayat tecrübesi onun vaka deneyimi; bu bilgisayar değil ki, belli donanımları yükleyesiniz. Böyle insanların kaybı toplum kaybı sağlığı için de çok büyük kayıp" dedi.

Sağlıkta şiddeti önlemek için toplumsal bilincin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Okuyan "Toplumun şunun farkında olması lazım. Hiçbir hekim hastasını kaybetmek istemez. Ama tıpta her zaman 2 kere 2 dört etmiyor. Ölümü engellemek her zaman mümkün olmuyor. Özellikle kardiyoloji alanında travmalarda, aort yırtılmasında beyin kanamalarında kalp krizlerinde ölüm riski zaten çok yüksek olan olaylar var. Bu alanlarda çalışan meslektaşlarımız çok riskli işler yapıyorlar ve birçok hastanın hayatını kurtarıyorlar. Ama bazen de kurtulamıyor hasta. Biz doktorlar, kalp krizi ile gelen ve ölüm riski olan hastaya stent takarken, eğer hasta ölürse ki; ölebilir, 'Dışarıda bekleyen 20 hasta yakını çıkışta bana ne yapacak' diye düşünerek ameliyat yapmak istemiyoruz. Ya da sokakta yürürken, 'Hastası zarar görmüş bir hasta yakını peşimden gelip bana saldırır mı' diye arkamıza bakarak yürümek istemiyoruz. Böyle bir ortamda hiç kimse işini sağlıklı olarak yapamaz. Bu ortam Türk toplumunun sağlığını olumsuz etkiliyor" şeklinde konuştu.

KAPAT [X]

VATANDAŞ KAPIDAN DÖNDÜ

Fahri Saydam(38) : İki ay beklediğim dişçi randevum için hastaneye gittiğimde bugün muayene olamayacağımı öğrendim. Yeni randevu alsam ne zamana verecekler. Doktorlar tepkilerini ortaya koyarken biraz da vatandaşı düşünmeli. Fatma Yıldız (52): Devlet hastanesinden göz muayenesi için 5 ay önce randevu almıştım. Doktorların grevini bilmiyordum. Sabah erkenden evden çıktım ama hastanenin kapısından döndüm.

AVUKATLARDAN CİNAYETE TEPKİ

İstanbul Bakırköy'deki ofisinde düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen avukat Servet Bakırtaş, son yolculuğuna uğurlandı. Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazında yakınları ve meslektaşları saf tuttu. Törende tabutun üzerine Bakırtaş'ın avukatlık cübbesi örtüldü. Bakırtaş'ın cenazesi, daha sonra Yeni Kavaklık Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan 81 ildeki avukatlar Bakırtaş'ın öldürülmesini protesto etti.

ZİYNETİ KOCABIYIK

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
'Demir Yumruk' operasyonunda 14 şüpheli daha tutuklandı
'Demir Yumruk' operasyonunda 14 şüpheli daha tutuklandı
2 buçuk yıl sonra tahliye edilen Kadir Şeker'den ilk açıklama
2 buçuk yıl sonra tahliye edilen Kadir Şeker'den ilk açıklama
Hacı adayları Arafat'ta
Hacı adayları Arafat'ta
Bayram tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz
Bayram tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz
Kurban etinin '24 saat dinlendirilerek tüketilmesi' önerildi
Kurban etinin '24 saat dinlendirilerek tüketilmesi' önerildi
Diriliş ve mahşer: Hacı adayları Arafat'ta
Diriliş ve mahşer: Hacı adayları Arafat'ta

Bu Habere Tepkiniz

Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Anayasa Mahkemesi, Hekim olan başvurucunun siyasi içerikli bir bildiriyi dağıtması nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasını kabul etmekle birlikte, verilen Disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

İlave ödeme 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmüne göre emeklilikte yapılar bir ödeme şeklidir ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan tabip veya diş tabiplerini kapsar. 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere de 5510 sayılı Kanuna göre emekli olan tabip veya diş tabiplerini de kapsayacaktır.
Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

https://www.ebskisafilm.org/
MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, "Sınıf Öğretmeni" olarak görev yapan davacı tarafından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İ.Ö.) Programından mezun olduğundan bahisle, Coğrafya Öğretmenliği branşına alan değişikliği hakkı verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Kurbanın bereketi yıl boyu Kızılay'da

Kurbanın bereketi yıl boyu Kızılay'da
Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu talepleri zaman zaman kabul edilmemektedir.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

2547 sayılı Kanununda yapılan düzenleme ile 50-d statüsündeki araştırma görevlilerine doktora sonrası ek süre hakkı verildi!
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Memurlara emekli ikramiyesi mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenmeyi beklemekte olup bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır
300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Temmuz ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Sayıştay Temyiz Kurulu, İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmamasını kamu zararı kabul eden Daire kararını onadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 7 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşkına döndü...

İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşkına döndü...

2017 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın kızı Dilara 18 yaşına bastı.