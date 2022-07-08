Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asgari ücret ve memur ücret artışları, asgari ücret istisnası uygulaması, ek gösterge düzenlemeleriyle çalışanların refah seviyesine önemli katkılar sağladıklarını belirtti.

Yeni düzenlemelerle de buna devam ettiklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımıza yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdık. Yeni tutarlar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmuştur. İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 34 liralık istisna tutarını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 51 liraya çıkardık. İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 17 liralık istisna tutarını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 25,5 liraya çıkardık. Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz."