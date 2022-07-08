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Altının gram fiyatı 966 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 1.584 lira, Cumhuriyet altını 6.470 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Temmuz 2022 11:18
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Altının gram fiyatı 966 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 965,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 965,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 965,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.584 lira, Cumhuriyet altını da 6.470 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,1 artışla günü 1.740,2 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 1.734,9 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de enflasyon ve resesyona ilişkin endişelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceğini söylediklerini anımsatan analistler, Fed'in önceliğinin enflasyonu kontrol altına almak olduğunu ifade etti.

Analistler, Fed'in para politikası kararlarında bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdamı dikkatle takip etmesinin verinin önemini artırdığını belirterek, açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de işsizlik oranlarının ve toptan stokların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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