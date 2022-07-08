Dolar/TL, 17,31 seviyesinden işlem görüyor

Sağlık çalışanları eyleminde polise tokat atan astsubay adliyeye sevk edildi
Sağlık çalışanları eyleminde polise tokat atan astsubay adliyeye sevk edildi
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın 250 TL indirimli
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın 250 TL indirimli
Sponsorlu İçerik
'Köy okullarında görevli 650 kadın öğretmene eğitim verildi'
'Köy okullarında görevli 650 kadın öğretmene eğitim verildi'
Reklam Kurulu aldatıcı emlak ilanlarının peşine düştü
Reklam Kurulu aldatıcı emlak ilanlarının peşine düştü
Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
İlaca yüzde 25 zam geldi! Resmi gazetede yayınlandı
İlaca yüzde 25 zam geldi! Resmi gazetede yayınlandı
'Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz'
'Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz'
Resmi Gazete'de yayımlandı: En az 1224 lira ödenecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: En az 1224 lira ödenecek
Bayram tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz
Bayram tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz
Hekimler huzursuz: Ölüm tehdidi altında hasta bakmak istemiyoruz
Hekimler huzursuz: Ölüm tehdidi altında hasta bakmak istemiyoruz
Vakalar arttı Kovid servisleri geri dönüyor
Vakalar arttı Kovid servisleri geri dönüyor
Adli Tıp Kurumu 221 sözleşmeli personel alacak
Adli Tıp Kurumu 221 sözleşmeli personel alacak
Bakan Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılıyor
Bakan Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılıyor
Tıbbi sekreterin tepki çeken paylaşımına soruşturma
Tıbbi sekreterin tepki çeken paylaşımına soruşturma
Bakan Bilgin'den zam oranı ve zamlı maaş açıklaması
Bakan Bilgin'den zam oranı ve zamlı maaş açıklaması
Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'yla ilgili kahreden 'bayram' detayı
Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'yla ilgili kahreden 'bayram' detayı
ODTÜ'de mezuniyet törenleri 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi
ODTÜ'de mezuniyet törenleri 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi
BDDK'dan yeni karar: Kredi kısıtlama kararında esneme
BDDK'dan yeni karar: Kredi kısıtlama kararında esneme
Akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı açığa alındı
Akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı açığa alındı
Kadir Şeker tahliye oldu
Kadir Şeker tahliye oldu
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Muş basında yer alan 'fotoğraf' ile ilgili iddiaları yalanladı
Bakan Muş basında yer alan 'fotoğraf' ile ilgili iddiaları yalanladı
Ekmek İstanbul'da da 4 lira oldu
Ekmek İstanbul'da da 4 lira oldu
Motorine 2,10 TL'lik indirim yapıldı
Motorine 2,10 TL'lik indirim yapıldı
Osmangazi Köprüsü'nde yılın ilk yarısında 'trafik garantisi' aşıldı
Osmangazi Köprüsü'nde yılın ilk yarısında 'trafik garantisi' aşıldı
Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı
Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı
Bakan Koca: Terörle verdiğimiz sınavı sağlıkta şiddet için de vereceğiz
Bakan Koca: Terörle verdiğimiz sınavı sağlıkta şiddet için de vereceğiz
Erdoğan, öldürülen doktor Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüştü
Erdoğan, öldürülen doktor Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti
Görev başında vurulan doktor Ekrem Karakaya'ya veda
Görev başında vurulan doktor Ekrem Karakaya'ya veda
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL, 17,31 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,31 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Temmuz 2022 12:00
Yazdır
Dolar/TL, 17,31 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 17,2674'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 17,3130'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 17,4930'dan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kaybıyla 20,6680'den alıcı buluyor.

Tahvil piyasalarındaki satış eğilimine karşın enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 107,7 ile son 20 yılın zirvesinde bulunmaya devam ediyor.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri yaptıkları değerlendirmede resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceğini dile getirirken, önceliklerinin enflasyonu kontrol altına almak olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, tarihi düşük seviyelerde bulunan işsizlik oranının Fed'e enflasyonla mücadelesinde agresif şahin politikalarına devam etme fırsatı sunduğunu ifade etti.

ABD ekonomisinde halihazırda 11,3 milyon açık iş pozisyonu bulunduğunu ve son dönemdeki makroekonomik veriler istihdam piyasasının sınırlı da olsa yavaşlamaya başladığına işaret ettiğine dikkati çeken analistler, bugün açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 444 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 69,94 olarak gerçekleşti.

Analistler, veri gündeminde bugün ayrıca ABD'de toptan eşya stokları olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 110,8'in direnç, 107,1 ve 105'in destek konumuna geldiğini bildirdi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Reklam Kurulu aldatıcı emlak ilanlarının peşine düştü
Reklam Kurulu aldatıcı emlak ilanlarının peşine düştü
Altının gram fiyatı 966 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 966 lira seviyesinden işlem görüyor
'181,2 milyon liralık tarımsal destek ödemeler bugün yapılacak'
'181,2 milyon liralık tarımsal destek ödemeler bugün yapılacak'
TOKİ, İstanbul'da 185 konutu açık artırmayla satacak
TOKİ, İstanbul'da 185 konutu açık artırmayla satacak
Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
İlaca yüzde 25 zam geldi! Resmi gazetede yayınlandı
İlaca yüzde 25 zam geldi! Resmi gazetede yayınlandı

Bu Habere Tepkiniz

Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Anayasa Mahkemesi, Hekim olan başvurucunun siyasi içerikli bir bildiriyi dağıtması nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasını kabul etmekle birlikte, verilen Disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

İlave ödeme 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmüne göre emeklilikte yapılar bir ödeme şeklidir ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan tabip veya diş tabiplerini kapsar. 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere de 5510 sayılı Kanuna göre emekli olan tabip veya diş tabiplerini de kapsayacaktır.
Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

https://www.ebskisafilm.org/
MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, "Sınıf Öğretmeni" olarak görev yapan davacı tarafından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İ.Ö.) Programından mezun olduğundan bahisle, Coğrafya Öğretmenliği branşına alan değişikliği hakkı verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Kurbanın bereketi yıl boyu Kızılay'da

Kurbanın bereketi yıl boyu Kızılay'da
Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu talepleri zaman zaman kabul edilmemektedir.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

2547 sayılı Kanununda yapılan düzenleme ile 50-d statüsündeki araştırma görevlilerine doktora sonrası ek süre hakkı verildi!
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Memurlara emekli ikramiyesi mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenmeyi beklemekte olup bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır
300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Temmuz ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Sayıştay Temyiz Kurulu, İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmamasını kamu zararı kabul eden Daire kararını onadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 7 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşkına döndü...

İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşkına döndü...

2017 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın kızı Dilara 18 yaşına bastı.