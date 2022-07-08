Sosyal yardım ödemeleri bayram öncesi hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı öncesi yapılacak temmuz ayı yaşlı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve sosyal ve ekonomik destek (SED) ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Temmuz ayında yaklaşık 835 milyon lira yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirten Yanık, yaklaşık 658 milyon lira engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını kaydetti.

- "550 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak"

Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlatan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 296 milyon lira evde bakım yardımını Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Bu ay 550 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Yaşlı ve engellilere yönelik yapılan ödemelerin yanı sıra çocukların ekonomik sebeplerle ailelerinden kopmaması için ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunduklarını da kaydeden Yanık, "Kurban Bayramı öncesinde sosyal ve ekonomik destekten yararlanan yaklaşık 147 bin çocuğumuz için ailelerin hesaplarına toplamda 336 milyon lira yatıracağız." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Yanık, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahını, toplumun tüm kesimleri ile paylaşmaya devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve sosyal ve ekonomik destek ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon lira ödeme yapacağız."

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerine de işaret eden Yanık, "Engelli, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yanık, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü de kaydetti.