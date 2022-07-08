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Çarşaflı kadınlara nefret paylaşımı yapan tıbbi sekreter açığa alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde cep telefonuyla çarşaflı kadınların videosunu çekerek sosyal medyasında nefret paylaşımında bulunan tıbbi sekreter açığa alındı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Temmuz 2022 12:39
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Sakarya Valiliğince, Sapanca Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan B.G. isimli kadının, sosyal medya hesabında, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum." yazısıyla çarşaflı kadınların videosunu paylaşması üzerine idari soruşturma başlatıldı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında B.G, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla açığa alındı.

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