Yetenek sınavı ile öğrenci alan liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
Kayıtlar 18-20 Temmuz'da yaptırılabilecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Temmuz 2022 14:16
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere kayıt hakkı kazananların belli olduğunu duyurdu.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 30 Haziran-7 Temmuz'da yapılan yetenek sınavlarının sonuçları sisteme girildi.
Bu liselere kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların asıl ve yedek listeleri e-Okul üzerinden erişime açıldı.
Sınavlarda başarılı olan öğrenciler kayıtlarını 18-20 Temmuz'da yaptırabilecek.
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