Motorine 81 kuruş zam geldi
09.07.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapıldı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 08 Temmuz 2022 18:22
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Motorin grubunda gece yarısından itibaren yansıyan 2,10 TL'lik indirim yapılmıştı.
Ancak yarından yine bir zam haberi geldi. 09.07.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapıldı.
Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.
Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Beklenen zammın gelmesiyle İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,37'ye yükseldi.
Benzinin litresi ise ortalama 25,2 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız