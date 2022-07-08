Taksi bagajının açılmaması nedeniyle bavullar, arka koltuk sökülerek çıkarıldı

Fransa'nın Nice şehrine uçuşu olan Gamze Öztürk, Fulya Mahallesi'ndeki evinden çıkarak İstanbul Havalimanı'na taksi ile geldi.

Öztürk, Mirza Barışer'in kullandığı 34 TGG 23 plakalı taksiden İstanbul Havalimanı'nda inip bavullarını almak istedi. Bu sırada hem Öztürk, hem Barışer büyük bir şaşkınlık yaşadı. Her ikisi de kilitlenen taksinin bagajını açamadı.

Taksinin bagajının kilitlenmesiyle bavullarını bir türlü alamayan ve uçağını kaçırma endişesi yaşayan Öztürk ile taksi şoförü Barışer, polisten yardım istedi.

Polisler ve havalimanı çalışanları, bagajı açmak için yardıma geldi. Bagajın açılmaması üzerine arka koltukların sökülmesine karar verildi. Havalimanı çalışanları, uzun süren uğraşlar sonucunda taksinin arka koltuklarını sökerek bavulları buradan çıkardı.

Bavullarını teslim alan Öztürk, havalimanında görevli gazetecilere yaptığı açıklamada, uçağı kaçırma endişesi taşıdığını söyledi.

Bavullarını teslim almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, "Bavullarım içeride kaldı. Buradakilerin yardımıyla valizlerimi aldım ve uçağıma yetişmeye çalışacağım. İstanbul'dan Fransa'nın Nice kentine uçacağım. İçeride pasaport kontrolünden geçeceğim. Umarım yetişirim şimdi. Koşa koşa gideceğim. Bavulları koltuktan da çıkaramadılar. Bayağı uğraştılar." dedi.

- "Bagajın mekanizması bozulmuş"

Taksi şoförü Mirza Barışer, üzüntüsünü dile getirerek daha önce böyle bir olay yaşamadığını ifade etti.

Polis ve diğer vatandaşların yardımıyla sorunu çözdüklerini belirten Barışer, "Valizleri teslim ettik. Şu an problem yok. Koltuğu sökmek zorunda kaldık çünkü açılmadı. Bagajın mekanizması bozulmuş. Biz de koltukları sökmek zorunda kaldık. Direkt buradan sanayiye gideceğiz. Bayram öncesi ancak yapacak bir şey yok. Tamir ettireceğiz." diye konuştu.