Ankara Valiliğinden bayramda kuvvetli sağanak uyarısı

Bayramın ilk günü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşlar sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşı uyarıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara ve çevresinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''