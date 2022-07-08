43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Bayram kuyruğu görüntülendi

Arife gününde yollara akın eden binlerce vatandaş, 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu oluşturdu. Bayram dolayısıyla günlük 100 bin aracın üzerinde aracın geçiş yaptığı "kilit kavşak" karayolunda trafik, durma noktasına geliyor. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalara da anında müdahale eder ekipler, sürücülerin emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.

Özellikle Ankara-Samsun D-200 karayolunda yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar, saatte 60 ile 70 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. Bazı kavşaklar ise trafiğin rahat akışının sağlanması için beton bariyer ve uyarı levhalarıyla kapatıldı.