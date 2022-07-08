Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

Büyükşehir Belediyesi Kent AŞ'de düzenlenen törende, belediye çalışanlarını temsil eden Hizmet-İş Sendikası ile belediye arasında ek protokol imzalandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir'in imzaladığı ek protokolle Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çalışanlara 2 bin lira zam yapıldı.

Törende konuşan Vali Demirtaş, Mardin'de göreve başladıkları günden itibaren bütçe imkanları ve mevzuatın öngördüğü şartlar dahilinde işçilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde pek çok adım attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyledi.

İşçi ücretlerine Ocak 2022'de asgari ücretteki yüzde 50'lik artış ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi ile verilen haklara ilaveten yüzde 10, 15 ve 20 oranında ilave zam yaptıklarını anımsatan Demirtaş, şu bilgileri verdi:

"Yine işçilerimizin sosyal yardım kalemlerinden çocuk yardımı, yemek yardımı ve direksiyon primine yüzde 100, yakacak yardımına da yüzde 240 oranında artış sağlamıştık. Bugüne geldiğimizde, temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete yapılan ve asgari ücreti 4 bin 250 liradan 5 bin 500 liraya çıkaran yüzde 30'luk artışa ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi ile verdiğimiz haklara ilaveten, her işçimizin ücretine refah payı olarak seyyanen net 750 lira veriyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Yaptığımız bu iyileştirme ile 1. grupta yer alan işçilerimiz net 7 bin 660 lira, 2. grupta yer alan işçilerimiz net 7 bin 525 lira ve 3. grupta yer alan işçilerimiz de net 7 bin 206 lira maaş alacaklardır. Bu çalışma ile haziran ayında alınan her bir ücrete ortalama 2 bin lira maaş artışı gerçekleştirmiş olduk."

Gece gündüz demeden günün 24 saatini 800 bini aşan nüfusuyla büyük bir şehre hizmet veren çalışanların, ürettiği hizmetle verdiği emekle ve akıttığı alın teriyle Mardin'in her geçen gün biraz daha geliştiğini kaydeden Demirtaş, bu kapsamda Mardin'in ülkenin en önde gelen ilgi çeken kentlerin başında geldiğini aktardı.

Vatandaş odaklı, sosyal belediyecilik anlayışının örneğini hayata geçirebilmek için hep birlikte çalıştıklarının altını çizen Demirtaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Devletimizin ve milletimizin bizlere emanet ettiği her bir kuruşun hesabını verdiğimiz güvenilir, açık, şeffaf bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Bunu yaparken mesai arkadaşlarımızın emeği ve alın terinin karşılığını da bütçe imkanlarımız ölçüsünde teslim etmenin çabasını, gayretini ve vebalini omuzlarımızda hissediyoruz. Bu hissiyat ve çalışma anlayışıyla çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürecek; Mardin'imizin tarımdan turizme, ticaretten sanayiye sağladığı katma değeri hemşerilerimizle ve onlara hizmet eden kardeşlerimizle buluşturacağız."

Demirtaş, aynı zamanda bayramdan sonra banka ile gerçekleştirecekleri anlaşma ile en az bir maaş kadar da promosyon desteği verileceğini aktardı.

- "Yıl başında tekrar bir zam daha var"

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de Vali Demirtaş'ın her zaman desteklerini gördüklerini belirterek, işçiler adına teşekkür etti.

Vali Demirtaş ile işçilerin yaşam standartlarının gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Özdemir, "Allah razı olsun bu destek, Türkiye standartlarını aştı. Herkese 2'şer bin lira net demek brüt 3 bin liraya yakın demek. Bu zam, 6 aylık bir zam. Yılbaşında tekrar bir zam daha var. Bundan dolayı çok güzel bir artış yapıldı. Valimize ve emeği geçen her kese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından işçiler adına Vali Demirtaş'a çiçek takdim edildi, Özdemir de Türk bayrağı hediye etti.