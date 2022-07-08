İzmir'de cinayetle biten çocuk kavgasında 3 tutuklama

Olay, 5 Temmuz günü Ödemiş ilçesi Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavga, anne ve babaların da katılmasıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Ancak kavga 6 Temmuz sabahı saat 09.45 sıralarında yeniden alevlendi. Bu kez silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, S.Ç., S.K., B.K. ve Nasrullah Uçkun yaralandı. Yaralılardan S.K. ve B.K. Tire Devlet Hastanesine kaldırılırken, S.Ç. ise Ödemiş Devlet Hastanesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kavgada vücuduna mermiler isabet eden Nasrullah Uçkun ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından olaya karışan kişiler kaçarken, jandarma ekipleri kaçan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olaya ilişkin 13 zanlı, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

3 zanlı tutuklandı

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.Ç., S.Ç. ve M.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 10 kişi serbest bırakıldı.