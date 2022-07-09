Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na yeni atama
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Tuncer'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Temmuz 2022 08:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Tuncer atandı.
Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız