İstanbul'da bayram namazı heyecanı

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren buraya gelmeye başladı.

İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, namaz vaktinden önce caminin içini doldurdu. Vatandaşlar ve turistler caminin dışında, beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde namaz kılmak için saf tuttu. Caminin önü bayram namazını eda edenlerce dolarken, camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştu.

Bayram namazında aralarında turistlerin de olduğu binlerce kişinin saf tuttuğu Ayasofya-i Kebir Camii'nde, imam Ferruh Muştuer, hutbe verdi. Namazın ardından vatandaşlar, İslam coğrafyası için dua etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi ekipleri, kurdukları mobil büfelerde namaz sonrasında cemaate çorba ve su ikramında bulundu.

Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki bayram namazına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

Fatih Camisi'nde bayram namazı

Öte yandan, Tarihi Yarımada'nın önemli simgelerinden Fatih Camisi'nde de İstanbullular Kurban Bayramı namazını eda etti.

Bayram namazını bu camide kılmak isteyen vatandaşlar gün ağarmadan camiye akın etti. Vatandaşlar, namazın ardından tekbir getirdi.

Fatih Belediyesi, cami avlusunda kurduğu stantta vatandaşlara çorba ve su ikram etti.

Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazı

Büyük Çamlıca Camisi'ne kentin dört bir yanından vatandaşlar, bayram namazı kılmak için çocuklarıyla beraber geldi. Namazdan önce güzel hava ve manzaranın tadını çıkaran İstanbullular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayram namazı için camiye, farklı ülkelerden çok sayıda turistin de geldiği görüldü.

Namazın kılınmasının ardından irat edilen hutbede, kurban kesmenin önemi ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verildi.

Hutbenin ardından Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, cemaatin bayramını kutladı. Daha sonra cemaat birbiriyle bayramlaştı.

Öte yandan, vatandaşlar, Tarihi Yarımada ile kentin tarihi ve turistik bölgelerinde yer alan birçok camide Kurban Bayramı namazını kıldı.