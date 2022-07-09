Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Prof. Dr. Gökalp son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp, son yolculuğuna uğurlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu Gökalp için Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye, Gökalp ailesinin yanı sıra doktor arkadaşları, askerler ve vatandaşlar katıldı.
Hamit Ziya Gökalp kimdir?
Elazığ'da 1929'da doğan Gökalp, ilk ve ortaokulu babasının memuriyeti nedeniyle Sivas ve Gaziantep'te, liseyi Elazığ'da okudu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine 1946'da askeri öğrenci olarak başlayan Gökalp, mezun olduktan sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) stajını tamamlayıp 1957-1959 arasında genel cerrahi asistanlığı görevini yürüttü.
Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisası yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ABD'ye gönderilen Gökalp, George Washington Üniversitesinde 5 yıl asistanlık ve öğretim üyeliği yaptı.
Amerikan Nöroşirürji Board sınavını kazanarak "Board Sertifikası" alan Gökalp, başarılarıyla sınırlı sayıdaki beyin ve sinir cerrahı arasına girerek 1965'te Türkiye'ye döndü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız