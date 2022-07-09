Binlerce kişi Kurban Bayramı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı
Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Ayasofya Camii'ne akın etti. Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeleriyle avluda bayram namazını kıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Temmuz 2022 09:34
Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş Ayasofya Camisi'ni doldurdu. Sabah namazı ile birlikte artmaya başlayan kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı.
Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Ayasofya'ya gelen vatandaşlar avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.
Camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız