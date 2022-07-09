Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kentte yaşayanlar, bayram namazının kılınmasının ardından hayvanlarını kesmek için belediyenin belirlediği yerlere geçti.

Kurbanlıklar, traktör arkalarına bağlanan vinçlerle kaldırılarak kesildi. Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların sayısının çok olması dikkat çekti.

Kesimde çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere akın etti.

Bolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Bolu'da kurban kesimi sırasında yaralanan kişiler hastaneye başvurdu.

Çorum'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Çorum'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da 'acemi kasaplar' hastanelik oldu

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da, kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te kurban kesmeye çalışırken yaralanan yaklaşık 30 kişi, Şehitkamil Devlet Hastanesine başvurdu.

Yılmaz Karaca, "Koyun keserken yaralandım. Parmaklarım kesildi sandım ama kesilmemiş çok şükür iyiyim. 8 dikiş atıldı, Allah doktorlarımızı korusun." dedi.

Mustafa Yuvarlak, satırla kurbanı parçalara ayırırken yaralandığını, eline dikiş atıldığını, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Abdulkadir Nohut, kurbanı keserken acele ettiği için bıçağın eline geldiğini, tedavisinin ardından iyi olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca hastaneye başvurdu.

Yaralanan vatandaşların bazıları kendi imkanlarıyla bazıları ise 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastaneye geldi.

Kurbanlıkların boynuz ve tekme darbeleriyle yaralananlar da Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi edildi.

- Malatya

Kentte kurban kesimi esnasında çeşitli yerlerinden yaralananlar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kurban keserken yaralanan acemi kasaplar, tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Zafer Sevim, 20 yıldır kasaplık yaptığını ve ilk defa elini kestiğini belirterek, "Müşteriler bizi sıkıştırdı, acele ettik. Çok şükür ciddi bir durum yok, gidip kesime devam edeceğim." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da da kurban kesimi sırasında yaralanan kişiler hastanelik oldu.

112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.