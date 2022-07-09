Acun Ilıcalı: Hedefim Premier Lig

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, düzenlenen basın toplantısında kulübün geleceğiyle alakalı konuştu.

Championship'te mücadele eden Hull City'i satın alması üzerine Acun Ilıcalı; "Benim buraya gelirken tek hedefim vardı. O da başarıyı yakalamak, aklımda başka hiçbir şey yok. Biz bu kulübü kısa süre için düşünmedik, hedefimiz Premier Lig seviyesine çıkmak." dedi.

53 yaşındaki Acun Ilıcalı, şehirdeki ilgi üzerine; "Sokakta gördüğümüz ilgi, insanların gülen yüzlü, Türk bayrağını gururla taşımaları beni çok etkiledi. Buradaki insanlar için mücadele etmek mutluluk veriyor. Benim hayalim Türk halkının dışarıda desteklediği bir takım olabilmek. Hull City'i herkesin kucakladığı bir kulübe dönüştürmek." açıklamasında bulundu.

'DOĞUKAN'LA ANLAŞTIK'

Acun Ilıcalı, Doğukan Sinik transferi üzerine; "Şu anda 3 futbolcuyla görüşüyoruz. Türkiye'den Ozan'ın yanında bir oyuncu daha gelecek. Doğukan'la anlaştık. İlk konuşmamızda hemen hedeflerin uyuştuğunu anladık. Ben kendisinin hayranıyım, umuyorum kısa sürede bu transferi de açıklayacağız. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'tan birer futbolcuyla da görüştük ama onlar istemedi." dedi.

Teknik direktör olarak Şota Arveladze'yi tercih etmesi üzerine Ilıcalı; "Takımı devralır almaz aklımdaki ilk isim Şota'ydı. Hemen anlaşmadık ama kendisi de bu arada gelen teklifler olmasına rağmen kabul etmedi. Hull City dediğimde gözlerinin parladığını gördüm." dedi.

'OZAN GİBİ 10 TANE FUTBOLCU OLMAYACAK'

Hull City teknik direktörü Şota Arveladze, Ozan Tufan için; "65 kez milli olmuş bir oyuncu aldık. Çok şanslıyız. Onun gibi belki 10 tane daha olmayacak." dedi.

Ozan Tufan ise yeni takımıyla ilk basın toplantısında; "Premier Lig'de kısa bir dönem de olsa geçen sezon oynamış oldum. Kendime, oyun tarzıma ve takıma güveniyorum. Premier Lig yolunda Hull City'e katkı sağlamak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı, Ozan Tufan için transfer süreci üzerine; "Anlaştıktan sonra Ozan'ı, Fatih Hocama sordum. '1 dakika bile düşünme' dedi. Sergen ile birlikteydik. 'Kendi mevkisinde Türkiye'nin en iyisi' dedi. Emre'ye sordum. 'Müthiş bir potansiyel' dedi." sözlerini sarf etti.