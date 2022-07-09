Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da acemi kasaplar hastanelik oldu
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelere başvurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Temmuz 2022 15:33
Konya'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlardan bazıları kendi araçlarıyla bazıları da 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla hastaneye gitti.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden satır veya bıçakla yaralananların çoğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Karaman'da kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 73 kişinin çoğunun tedavisinin ayakta yapıldığı öğrenildi.
Aksaray'da kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan 40 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi gördü.
Afyonkarahisar'da da kurban kesmek isterken yaralanan 15 kişinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesine başvurduğu belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız