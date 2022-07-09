Uluslararası Demokratlar Birliği Yozgat'ta 500 kurban kesti

Sorgun pazar yerindeki kurban kesimine katılan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Uluslararası Demokratlar Birliği Viyana Başkanlığının Kurban Bayramı'nda yetim ve öksüzleri sevindirdiğini söyledi.

Başer, özellikle Uluslararası Demokratlar Birliği Viyana Başkanı Mahmut Koç'un çalışmasıyla kurban kesiminin yapıldığını belirterek, "Amacımız vatandaşımızı memnun edebilmek. Mahmut Koç şahsında tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

Mahmut Koç da gurbetten sılaya bir yardım etmek için kurban bağışında bulunduklarını dile getirdi.

Yozgat genelinde 500 küçükbaşın kesildiğini aktaran Koç, "Kurban eti ihtiyaç sahibi 1500 aileye dağıtılıyor. Bayram öncesi arife günü de 100 yetim çocuk giydirilerek harçlıkları verildi. Güzel bir duygu, kardeşlik bağımız artıyor, gurbette vatan özlemiyle yaşadığımız için bu yıl kurbanlarımızı burada kestirdik, mutluyuz." diye konuştu.

Birliğin kurucu üyelerinden gurbetçi iş insanı Hüseyin Ünal ise daha önce kurban bağışlarını Afrika ve Asya ülkelerine gönderdiklerini, bu yıl ise kendi memleketlerinde kestiklerini ifade etti.