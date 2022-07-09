Rize'de kaçan kurbanlık, sahiplerini peşinden koşturdu
Rize'de kaçan kurbanlık boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Temmuz 2022 18:35
Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde kesime götürülen bir boğa sahiplerinin elinden kaçtı.
Boğayı yakalamak için sahipleri yaklaşık bir kilometre boyunca koştu.
Bir çay bahçesine giren boğa, yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından 5 kişi tarafından sıkıştırılarak yakalandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız